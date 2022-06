Festa de finalistas do Agrupamento de Escolas Diogo Cão

No dia 24 de junho, o Agrupamento de Escolas Diogo Cão recebeu, com toda a pompa e circunstância, os alunos finalistas de 9º ano.

As estrelas alinharam-se e formaram uma bela constelação ao início da noite. Desfilando na passadeira vermelha, os alunos foram surpreendidos por douradas estrelas que exibiam os seus nomes, tal como um verdadeiro passeio da fama, à boa maneira de Hollywood. Aí colocaram as suas mãos para registar eternamente o seu nobre percurso. Não faltaram as luzes da ribalta, onde em pares ou em grupos pousavam solenemente para as câmaras fotográficas, exibindo sorrisos e olhares cativantes, bem como, os vestidos e fatos de afamados estilistas. O desfile continuou até à sala de jantar, onde os finalistas foram recebidos com entusiasmo pelos professores e funcionários que os aplaudiram como só as estrelas merecem. A sala mostrou o seu esplendor em tons de dourado, preto e branco, não tivesse esta sido preparada pelos já muito prestigiados decoradores pertencentes ao agrupamento. Na ementa constavam as entradas de presunto e melão, bola de carne, rissóis e croquetes, o prato principal, selecionado e apreciado por todos os alunos, a deliciosa lasanha, e as sobremesas tão elegantemente preparadas, como a enorme mesa das frutas, o cheesecake, o molotof e, claro está, o lindo bolo de finalistas. Uma ementa digna de uma verdadeira “chef” que é o orgulho de toda a comunidade educativa.

Os filmes de registo das memórias vividas ao longo do percurso escolar foram exibidos com alegria e emoção, tendo, em seguida, sido chamadas ao palco cada uma das estrelas destes filmes, onde receberam, do diretor do agrupamento e do diretor de turma, o respetivo diploma e um embrulho de oferta por tão nobre percurso. O karaoke e o baile serviram de convívio final, onde não faltou o brilhante e longo comboio dirigido magnificamente pelo diretor.

E assim terminou uma etapa emocionante e se inicia uma nova na vida destes alunos. A despedida foi difícil para todos, mas os momentos por todos vividos ficarão eternamente gravados nos corações de toda esta família Diogo Cão.

