Festa do Andebol regressa a Murça

A Câmara Municipal de Murça e a Associação de Andebol de Vila Real organizaram, no passado sábado, 2 de abril, o “Festand”, evento dedicado à prática de andebol dos escalões mais baixos, que decorreu no Estádio Municipal de Murça.

Além da equipa local, a Escola Municipal de Andebol de Murça, participaram ainda nesta iniciativa, as equipas da AD Amarante, AD Godim, BECA e GD Bairro Latino, num total de cerca de 100 atletas.

Para ajudar a celebrar a prestação exemplar das crianças, a Autarquia de Murça, representado pelo Vice-Presidente António Marques e pela Vereadora em exercício Vilma Pereira, ofereceu uma lembrança do município aos clubes participantes, que foi entregue no intervalo das actividades, altura em que foi ainda, proporcionada aos atletas, um momento de descontração, com uma pequena aula de Zumba.

Foi o retomar dos Festands ao ar livre, com o propósito de fomentar o gosto pela modalidade nos mais novos, e os resultados foram o desportivismo, muita alegria, diversão, amizade, e muitos golos!

UCI CM de Murça