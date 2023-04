Festa do Basquetebol Juvenil: ABVR leva 48 atletas de quatro seleções a Albufeira

Está a chegar um dos eventos mais aguardados do ano, com a realização da Festa do Basquetebol Juvenil, em Albufeira, entre 11 e 16 de abril. O evento conta com uma comitiva de 68 elementos da Associação de Basquetebol de Vila Real (ABVR), a maioria dos quais jogadores, acompanhados por técnicos dos clubes filiados, dirigentes e árbitros acreditados pela federação.

A ABVR estará representada na Festa do Basquetebol Juvenil com as seleções de Sub-14 e Sub-16, masculinas e femininas, num total de 48 atletas, de quatro clubes: Basket Clube de Vila Real, ADCE Diogo Cão, CTM de Vila Pouca de Aguiar e GD Boticas. O clube “Os Valpacinhos”, do concelho de Valpaços, também marcará presença, representado por uma dirigente.

As equipas da ABVR serão orientadas por António Cortinhas e João Adegas, em Sub-16 Femininos, Alfredo Brigas e Carlos Vilela, em Sub-16 Masculinos, Mafalda Minhava e Ana Queirós, em Sub-14 Femininos, e Carlos Almeida e Paulo Silva, em Sub-14 Masculino.

Sobre o evento, o presidente da ABVR, José Vilela, mostrou-se satisfeito por mais uma presença num encontro nacional que envolve cerca de 800 pessoas de todo o país. Por sua vez, Alfredo Brigas, chefe de comitiva, está expectante quanto aos resultados que as seleções distritais da ABVR conseguirão alcançar.

A presença da ABVR nas Festa do Basquetebol Juvenil tem o apoio do Município de Vila Pouca de Aguiar e da JAP Automotive, concessionário automóvel em Vila Real. De referir que a FPB, através do seu site, redes sociais e canal (www.fpbtv.pt, cujo acesso é gratuito) vai acompanhar ao segundo este certame, com todos os jogos a terem transmissão em direto.