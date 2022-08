Festa do Emigrante: Marisa voltou

“Boa noite, Vila Real”. A saudação soou pela Avenida, de um topo a outro topo. “Boa noite, Vila Real, ” repetiu Marisa, na sua voz forte, poderosa. “ Não ouvi nada”, provocou. “Quero ouvir”. À terceira vez, a resposta ecoou, entre a multidão: “Boa noiiiiite”.

Uma multidão voltou a esgotar o sul da Avenida Carvalho Araújo, os cafés do centro voltaram a abrir portas, estendendo as esplanadas no “terreiro” (empedrado), numa noite agradável, livre da ameaçadora trovoada que, à tarde, ribombou; Carvalho Araújo, na sua postura eternamente hirta, viu-se, mais uma vez, menos só, ao acomodar, nos degraus da base, vários ouvintes em confraternização, que não quiseram misturar-se na multidão, mas sem saber se os instalados pensaram nele durante um segundo, e a «varanda» do muro do «nosso» desencanto e descontentamento, que fez desaparecer o Largo Luís de Camões, teve mais umas horas de ocupação de gente sossegada, a gozar as delícias que a noite lhe oferecia.

Marisa voltou a Vila Real. Desta vez na festa do emigrante, que ela saudou mais do que uma vez. Marisa trouxe a sua música, a nossa música, a música que espalha pelo mundo. O público em frente ao palco absorvia as canções, interiorizava-as, em silêncio. Marisa declarou-se emocionada, gostou desta atitude. Mais do que uma vez incitou o público: “ Agora, preciso que vocês cantem comigo. Vão cantar comigo? – perguntou. – Vila Real vai cantar tudo?” A resposta, à Ronaldo, foi imediata: siiiiim. Quem ali estava, cantou com ela: “Creio que a noite sempre se tornará dia/ E o brilho que o sol irradia/ Há-de sempre me iluminar.” Momentos adiante, perguntou: “Então, há, aqui, muitas meninas solteiras? Ponham lá o braço no ar. Não. Há pouquinhas meninas solteiras. E rapazes solteiros, há muitos? Ah, também há poucos!” Solteira, era ela e sentia-se bem, disse. “ Pois eu faço parte do grupo das solteiras. Atenção, atenção! E gosto.” Esta interação com o público foi uma constante, no resto da noite. Não esperava, confessou, ver tanta gente à sua frente. Agradeceu a todos e aos emigrantes em particular. “ Muito obrigada, por terem vindo esta noite. Foi um prazer enorme cantar para todos vós. Até à próxima.” Não foi um adeus imediato, porque ainda houve mais umas canções antes da despedida final. O público é insaciável nestas ocasiões e exige sempre mais uma e mais uma. Assim foi, mesmo depois do presidente da Câmara, Rui Santos e da vereadora da Cultura, Mara Minhava, terem subido ao palco para lhe entregarem uma bilha de barro de Bisalhães, o novo ex-libris da cidade, como o têm feito aos artistas e outros, nos últimos tempos. Marisa agradeceu e disse que aquela peça iria figurar na sua sala.

Até à próxima, Marisa.

Ribeiro Aires