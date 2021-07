Festa do Tomate Coração de Boi do Douro nos restaurantes da região

A fruta estrela do verão não vai em confinamentos e ainda bem. O melhor Tomate Coração de Boi do Douro está de regresso aos restaurantes da região a mostrar que o festim do tomate em agosto não sucumbe ao vírus.

A V edição do Concurso Tomate Coração de Boi do Douro fica adiada para 2022, mas a pandemia da Covid 19 não parou os horticultores da região. Agosto todo, volta à mesa dos restaurantes referenciais do Douro a iguaria que é estrela de verão.

A resiliência em manter viva a iniciativa tem fundamento. O Douro produz o melhor Tomate Coração de Boi de Portugal, argumenta a organização: “O Tomate Coração de Boi do Douro merece a fama que tem vindo a conquistar. A abundância de luz e as grandes amplitudes térmicas típicas da região reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes”, sustenta Celeste Pereira, líder da Greengrape | alltodouro e uma das mentoras do evento.

Ao todo, 16 restaurantes vão colocar nas suas ementas os melhores tomates desta variedade criados por agricultores do Douro.

Persistir significa também manter vivo o projeto de valorização do Tomate Coração de Boi do Douro e, desde logo, o concurso que tem vindo a colocar nas bocas de Portugal um dos frutos de exceção da região. Lançado em 2016, o Concurso Tomate Coração de Boi do Douro, mereceu, desde a primeira hora, a adesão das quintas da região e conquistou a atenção dos media e da crítica especializada. Uma vez mais, por bons motivos. A iniciativa quer despertar o interesse dos consumidores pela viagem gastronómica ao terroir de excelência desta variedade de tomate e valorizar a tradição das hortas do Douro, motivando horticultores e produtores de vinhos a manterem vivos aqueles pequenos oásis de biodiversidade, nos quais se inclui a produção de tomate, ainda que numa escala familiar e de produção local.

Em 2022, o concurso que veio para mostrar as qualidades superiores do Tomate Coração de Boi do Douro voltará a reunir especialistas para elegerem o melhor tomate da temporada, garante a organização.

Até lá, sirva-se de tomate em saladas ou em pratos especiais à mesa de restaurantes de referência da região duriense.