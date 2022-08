Festa do Tomate Coração de Boi do Douro regressa a Arroios e promete gula sem pecado

Uma vez mais, a Festa do Tomate Coração de Boi do Douro está de regresso a Arroios no dia 27 de agosto, na capela Barroca. Neste evento, realizado em parceria com o Projeto Capella, os visitantes poderão provar, mas também comprar Tomate Coração de Boi e outros produtos locais.

O evento iniciar-se-á pelas 17h39, com o Pecado da Gula, momento de degustação do tomate com azeite e flor de sal, orientado por Edgardo Pacheco (jornalista), Francisco Pavão (especialista em azeite e presidente do júri do concurso) e Jorge Raiado (da empresa algarvia Salmarim).

A prova, que será aberta a todos, sem júri nem pontuações, pretende explorar a combinação do tomate com diferentes perfis de azeite.

Terminada a prova, pelas 18h00, as portas da capela abrir-se-são para o largo da aldeia e para a XII edição do Mercadinho da Capella, que une festa, animação, petiscos, porco no espeto, e venda de produtos das hortas locais, com destaque para o Tomate Coração de Boi do Douro.

A participação nesta prova é gratuita, mas aconselha-se reserva para greengrape@greengrape.pt.