Festa do tomate debate valorização dos produtos locais e território

Onde tem o Douro o seu coração?

O Tomate Coração de Boi do Douro não é apenas muito saboroso. Este afamado fruto de verão tem ciência, património e economia que vale a pena cultivar. A Festa do Tomate Coração de Boi alarga ao debate e traz à mesa especialistas para uma conversa sobre a importância dos produtos locais, além das uvas, na valorização do Douro.

Onde tem o Douro o coração? A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte – Norte (CCDR-Norte) e os 20 Anos do Douro Vinhateiro Património Mundial associam-se à Festa do Tomate Coração de Boi e organizam, em parceria, um debate sobre os produtos locais do Douro, a sua valorização e importância na promoção e sustentabilidade do território.

A mesa-redonda acontece dia 26 de Agosto, pelas 18:30 horas, na Quinta de Nápoles (Niepoort), em Armamar, e conta com a participação de Célia Ramos, vice-presidente da CCDRN, Ana Maria Barata, coordenadora do Banco Português de Germoplasma Vegetal, Teresa Andresen, arquiteta paisagística e engenheira agrónoma, e António Monteiro, assessor da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte. A moderação fica a cargo do jornalista e curador do projeto de valorização do Tomate Coração de Boi do Douro, Edgardo Pacheco.

“Apesar do peso estruturante da cultura da vinha, o Douro é tudo menos um território monocórdico. O vale de xisto constitui o terroir perfeito para a cultura do Tomate Coração de Boi, mas importa perceber também como é que se pode criar valor acrescentado com esta cultura”, contextualiza Edgardo Pacheco.

Neste espírito, acrescenta o especialista em produtos de terroir, “entendemos que a festa do tomate deve ter igualmente uma dimensão cultural e económica associada”, integrando no programa uma conversa à volta da ciência e do papel que este fruto único pode ter na promoção do Douro.

“A sustentabilidade de uma paisagem cultural como a do Douro Património Mundial depende hoje e dependerá no futuro da diversificação da atividade agrícola, baseada em produtos autênticos, de qualidade e respeitadores do ambiente, e da indispensável presença humana. É também esse o debate que importa fazer”, conclui a vice-presidente da CCDR-Norte, Célia Ramos.

A Festa do Tomate Coração de Boi do Douro, que já vai na sua VII edição, inclui a eleição do melhor tomate do ano desta variedade (dia 26 de agosto), o festival de tomate nos restaurantes da região, agosto todo, e o mercadinho com petiscos e música, na aldeia de Arroios, às portas de Vila Real, com provas e venda deste fruto rei de verão, entre outras hortícolas, vinhos e outros produtos artesanais e locais (27 de agosto).

