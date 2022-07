Festa dos Finalistas de Santa Marta de Penaguião

Teve ontem lugar a Festa dos Finalistas de todo o pré-escolar do concelho de Santa Marta de Penaguião e do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas, numa cerimónia aberta a toda a comunidade escolar a qual se associou, também, o Executivo Municipal.

Como forma de assinalar a conclusão de mais uma etapa do seu percurso escolar, as crianças penaguienses prepararam vários momentos musicais e artísticos juntamente com as suas educadoras e auxiliares para animar a festa.

Como é habitual neste tipo de comemoração, os finalistas orgulhosos apresentaram-se munidos das suas capas, cartolas e bengalas levando assim com eles recordações de mais um ano letivo repleto de amizade, aventuras e educação.

O Executivo Municipal endereça, mais uma vez, os parabéns a todos os professores, auxiliares, encarregados de educação e, sobretudo, a todos os finalistas pelo seu empenho ao longo do ano letivo desejando-lhes ainda as maiores felicidades.