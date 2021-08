Chaves Romana – Festa dos Povos de Aqvae Flaviae suspensa em 2021 por continuarem suspensos os desfiles e festas populares no país

No próximo fim de semana, dias 20, 21 e 22 de agosto realizar-se-ia a “Festa dos Povos de Aqvae Flaviae”, evento de recriação da Chaves Romana que se afirmou ano após ano na promoção da cidade, da sua cultura, do seu património e da gastronomia local. Este evento previa três dias de festa com uma programação cultural diversificada, constituída por animações históricas, saberes ancestrais, mercado galaico-romano, simulações bélicas, recriações mitológicas, interpretações musicais, bailados, circus maximus e desfiles, num certame que envolve sempre mais de uma centena de expositores (artesãos, artífices e mercadores), para além dos inúmeros figurantes.

A decisão de suspender mais um ano a sua realização foi tomada em respeito pelo decidido em Conselho de Ministros, cumprindo a autarquia, pelas razões de precaução e proteção da saúde pública, com medidas que visam evitar o aumento de novos contágios por Covid-19. De referir ainda que não seria de todo viável a sua reconfiguração em diferente formato, que determinassem a redução de pessoas e o estabelecimento de circuitos rígidos de participação, pois essas imposições acabariam por descaracterizar e diminuir o evento.O Município recomenda a todos os munícipes e visitantes nesta época de férias, que mantenham as medidas de proteção individual que têm vindo a ser recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, numa perspetiva de promoção da sua saúde e da saúde pública, contribuindo individualmente para a contenção do surto pandémico no concelho de Chaves e no país.