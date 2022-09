Festa em honra da Nossa Senhora da Pena é já este fim de semana

As comemorações em honra de Nossa Senhora da Pena iniciaram-se, este domingo, com a semana cultural e a novena de preparação. Todavia, há ainda mais datas que não podem faltar na agenda.

De facto, as celebrações prolongar-se-ão até dia 12 de setembro, segunda-feira, mas merecem destaque os dias 10 e 11, datas em que haverá atividades imperdíveis que, tal como confirmou Hilário Duarte, membro da organização, “são destinadas a todas as idades”.

Assim, neste sábado, a programação inicia-se com a Abertura da Grande Feira Anual de Gado, às 07h45. Mais tarde, pelas 9h00, está marcada a Missa Solene, à qual se seguirá, às 12h00, o Concurso de Gado Maronês que, este ano, contará com a presença da Secretária de Estado Isabel Ferreira.

A tarde continuará a ser animada pela Banda de Música de Mateus (15h30); pelo grupo Concertinas Show (16h30) e pela Corrida de Cavalos (17h00).

Por fim, o final do dia continuará em festa com o grupo musical “USKAD KASA”, o grupo “NÉMANUS” e, por fim, com o DJ “Ricardo Q”.

No domingo, para quem acompanhou os espetáculos do dia anterior até ao final, a salva de morteiros, novamente às seis da manhã, será um ótimo despertador para não chegar atrasado à missa dominical agendada para as 08h00.

Todavia, o evento pelo qual milhares de pessoas anseiam, a majestosa procissão com o maior andor do mundo, está marcada para as 17h30.

O final da procissão será marcado pela tradicional dança de andores à volta da Igreja, em que cada um é levado aos saltos pelo adro da igreja.

Após um momento que todos, incluindo Hilário Duarte, descrevem como emocionante e inesquecível, a festa continua, com o grupo musical Função Pública e o DJ “LADISLAU”, a partir das 22h30.

Na segunda-feira, as festividades continuam ao dom da aparelhagem sonora “Irmãos Félix” e a habitual sardinhada.

O encerramento das festividades estará a cargo de Carlos Gaspar e Irmã, do grupo Brisa do Marão e do espetáculo pirotécnico.