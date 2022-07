Festa juntou Avôs e Avós do Concelho de Alijó

O Município de Alijó comemorou o Dia dos Avós, em parceria com a Rede Social, com um convívio aberto a toda a população, que incluiu animação, jogos populares e um picnic comunitário.

Após dois anos de iniciativas com um carácter mais simbólico, devido à pandemia, que impossibilitou a celebração da data presencialmente, o Município volta a juntar Avós, Netos e restantes familiares num convívio de homenagem por todo o apoio e dedicação às suas famílias.

No ano passado, a Câmara preparou uma atividade intergeracional para assinalar a data. As crianças do Clube de Verão do CLDS foram desafiadas a distribuir postais por vários locais públicos e a convidar todos a escrever uma mensagem especial dirigida aos Avôs e Avós, para agradecer o apoio e dedicação destes a toda a família.

Em 2020, o Município ofereceu retratos dos netos a mais de 150 avós apoiados pelas IPSS do Concelho. Esta foi a forma encontrada, em parceria com as IPSS, para assinalar o Dia dos Avós, perante a impossibilidade de celebrar a data com o habitual convívio.

Com a colaboração das IPSS e dos familiares destes avós, foi feita a recolha de fotografias, em formato digital, dos netos ou outros entes queridos. O Município de Alijó foi o responsável pela impressão dos retratos, que colocou em molduras para oferecer aos avós.

Numa altura em que muitos destes idosos se encontravam isolados devido à pandemia, estas foram as formas encontradas para aproximá-los dos seus entes queridos e ajudar a combater a solidão.