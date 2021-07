FestAND: encontro de Andebol no Centro Escolar de Mouçós

Decorreu na tarde do passado dia 6 de julho, o FestAND de Andebol, no Centro Escolar Abade de Mouçós, numa organização conjunta da Associação de Andebol de Vila Real, do Sport Vila Real e Benfica e do Centro Escolar Abade de Mouçós, contando com a colaboração da União de Freguesia de Mouçós e Lamares.

Assim, cumprindo todas as normas das autoridades de saúde, cada uma das turmas pode fazer jogos entre os seus elementos, proporcionando uma tarde bem passada, divertida e animada a todos eles, que irão, estamos certos, para as férias de verão, cheios de vontade de voltar a jogar andebol.

Foram jogados um total de 33 jogos e no final, todos eles receberam uma t-shirt alusiva ao evento.