Festas da Cidade atraem milhares de visitantes a Chaves

111 anos após o dia em que, com a sua bravura, os Flavienses proporcionaram um novo rumo para Portugal, Chaves assinalou novamente, de forma efusiva, este feito. Foram dois dias intensos de comemoração e de festa, com muita solenidade e animação, para celebrar o Dia da Cidade e do Município, que ocorre a cada dia 8 de julho.

“Queremos honrar a nossa história e continuar a afirmar Chaves e a região, a sua alma e a sua determinação, fazê-lo com todos, no caminho certo, para a construção de um futuro afirmativo”, salientou o Presidente da Câmara de Chaves, Nuno Vaz, aquando do seu discurso na sessão solene de atrinbuição de condecorações municipais.

Para o autarca, “Chaves teve e continua a ter grandes homens e mulheres que se afirmam nas mais diversas áreas de intervenção, entre elas a defesa da cidadania e da democracia”. No total, foram 20 os homenageados, cidadãos que se notabilizaram pelos seus méritos pessoais ou feito cívicos e ainda funcionários do Município, pelo desempenho das suas funções, ao longo de 25 anos completos de serviço efetivo.

O programa de atividades contemplou ainda a animação de rua e dois concorridos concertos – o primeiro de Dulce Pontes e, depois, de Álvaro de Luna – que atraíram a Chaves milhares de visitantes. A festa terminou com o tradicional fogo de artificio sincronizado nas margens do rio Tâmega.