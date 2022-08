Festas da Vila e Festas do Linho arrancam em Ribeira de Pena

A Festa em Honra do Divino Salvador e Senhora das Angústias e a XXII Feira do Linho em Ribeira de Pena, estão de volta, nos dias 5, 6 e 7 de agosto.



Destaque para a Sessão Solene e Abertura da XXII Feira do Linho pelas 18 horas, no dia 5 de agosto e o desfile “A Alma de Tecedeira” pelas 21h30.



No dia 6 de agosto, atuação da cantora Adriana Lua às 23h30.



No dia 7 de agosto terá lugar a Eucaristia Solene pelas 16h40 seguida da procissão com a participação da Banda do Pontido e da Fanfarra. À noite, pelas 00h00, grandiosa descarga de fogo de artifício seguida da atuação do artista Jorge Ferreira.