Festas de Carnaval animam o distrito de Vila Real

São vários os concelhos do distrito de Vila Real que celebram o Carnaval com desfiles, bombos e diversas festividades.

Em Boticas, as celebrações carnavalescas estendem-se por dois dias. No primeiro, dia 19 de fevereiro, a partir das 14 horas, realizar-se-á um desfile pelas ruas do concelho, que conta com a presença de cerca de 1000 figurantes e carros alegóricos. No segundo dia, terça-feira, 21 de fevereiro, terá lugar, a partir das 19 horas, o baile de máscaras, que será acompanhado com música ao vivo.

O Concelho de Valpaços marca esta data festiva num evento que decorrerá ao longo de três dias, na freguesia de Vilarandelo. Entre os dias 18, 20 e 21 de fevereiro, os visitantes deste evento poderão contar com bailes de máscaras, arruadas, animação musical, desfiles, despiques de bombos e, ainda, com o tradicional enterro de entrudo.

Em Vila Marim, no concelho de Mesão Frio, o programa foca-se na tradição do Entrudo. O primeiro dia, 17 de fevereiro, contará com um desfile pelas ruas da vila. No dia seguinte, à noite, decorrerá o baile de máscaras. No dia 19, domingo, a festividade será encerrada com um desfile pela freguesia, antecedendo o desmanche do porco e o baile.

O Concelho de Montalegre conta com celebrações em duas freguesias. Em Cabril, o carnaval foca-se no Entrudo, sendo que o primeiro dia, 20 de fevereiro, se destina à preparação do mesmo. No dia 21, terça-feira, terá lugar um desfile, o jantar e, por último, a Queima do Entrudo. Já em Tourém, a junta de freguesia organizará um desfile e um convívio no domingo, dia 19 de fevereiro.

O Município de Sabrosa promove um concerto da Banda de Música local, que, no dia 18 de fevereiro, subirá ao palco do Auditório Municipal, após o desfile carnavalesco pelas ruas da vila.

Em Vila Pouca de Aguiar, o festejo propaga-se entre o concelho e a freguesia de Pedras Salgadas. Num evento com duração de três dias, o Município dá início ao carnaval, a 17 de fevereiro, com os desfiles escolares, de manhã em Vila Pouca de Aguiar e, de tarde, em Pedras Salgadas. A 18 de fevereiro, Pedras Salgadas será o palco de um desfile de carnaval, que conta com a presença de bombos e diversas associações culturais. A festa de carnaval no mercado municipal, a 21 de fevereiro, fecha esta data festiva com música ao vivo, dj’s, concursos de disfarces, atelier de máscaras, jogos e muitas outras atividades.

O Município de Alijó acolherá, a 18 de fevereiro, sábado, o baile de carnaval nas instalações dos bombeiros de São Mamede de Ribatua. Domingo, dia 19 de fevereiro, decorrerá o corso carnavalesco e, na terça-feira, 21 de fevereiro, a queima do Entrudo.

Em Santa Marta de Penaguião, esta data assinala-se com um desfile escolar de carnaval, que decorrerá a 17 de fevereiro.

O Município de Chaves prepara-se, a 17 de fevereiro, para receber o tradicional desfile escolar, que reúne mais de 1900 participantes. O percurso terá início no Centro Cultural de Chaves e prolongar-se-á até à Alameda de São Roque.

Em Ribeira de Pena assinala-se a data na freguesia de Salvador e Santo Aleixo, no dia 18 deste mês, com um baile na Associação Artesãos da Trofa, que terá lugar às 21 horas. No dia seguinte, as ruas da freguesia contam com um desfile de carnaval, que antecede o leilão da orelheira. O dia terminará com um lanche convívio para todos os participantes do evento.

Em Vila Real, os festejos carnavalescos começam a 17 de fevereiro com o desfile de carnaval escolar, pelas 9:30 horas. No dia 19, domingo, a tarde destina-se ao corso de carnaval, que culminará num convívio na Avenida Carvalho Araújo. Segunda feira, dia 20, o programa será encerrado com um festival aquático de carnaval, nas piscinas municipais.

