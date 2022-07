Festas do Concelho prometem animar Mondim de Basto

As Festas do Concelho de Mondim de Basto estão de regresso e de 22 a 25 de julho prometem animar a Vila e todos os Mondinenses com um programa forte e variado.

Anselmo Ralph, Toy e a Noite dos Romeiros de S. Tiago são cabeça de cartaz, animando as noites de sexta-feira, dia 22 de julho, sábado, 23 de julho e domingo, 24 de julho. Nestas datas, a animação irá prolongar-se pela noite dentro, com a iniciativa “Todos à Rua”, que promete trazer animação à Zona Histórica da Vila.

Na agenda destacam-se, ainda, nomes como No Maka, com espetáculo agendado para a noite de 22 de julho e os Katedral, na noite de 23 de julho.

A mais longa noite do ano, em Mondim de Basto, realiza-se a 24 de julho, com a Noite dos Romeiros de S. Tiago, onde a tradição, os cantares e os farnéis promoverão momentos de partilha entre residentes e visitantes.

No dia 25 de julho, Dia do Município, destaque para as cerimónias religiosas que decorrerão durante a tarde, com a Eucaristia e a Procissão Solene em honra do Padroeiro S. Cristóvão, que será acompanhada pela Banda Filarmónica Mondinense e a Banda Musical de Amarante.

A fechar o programa das Festas do Concelho deste ano, o Despique de Bandas, no Auditório Adriano Correia de Oliveira e a sessão de fogo-de-artifício.

O executivo municipal congratula-se com o regresso das Festas do Concelho, salientando o enorme impacto económico e social que este evento traz, atraindo muitos visitantes ao concelho, que contribuem para a dinamização da economia e comércio local.