Festas dos Remédios escolhem Miss Lamego/Miss Rainha das Vindimas

As Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, vão ser palco este ano de uma noite de grande glamour e beleza.

O Concurso Miss Lamego/ Miss Rainha das Vindimas vai escolher as representantes deste concelho ao Concurso Miss Viseu 2022. As candidatas que desejam desfilar na passerelle da Av. Dr. Alfredo de Sousa devem inscrever-se até ao dia 15 de agosto em www.missviseu.pt/lamego



A eleição da Miss Lamego/ Miss Rainha das Vindimas realiza-se a 2 de setembro. Serão escolhidas as vencedoras de várias categorias como Miss Simpatia e Miss Fotogenia. O evento tem o apoio do Município de Lamego. A final distrital decorrerá, depois, no Palácio do Gelo Shopping, em Viseu, no dia 24 de setembro.