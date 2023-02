Festejos de Carnaval regressam às ruas de Vila Real

Entre os dias 17 e 20 de fevereiro, Vila Real prepara-se para viver novamente a folia carnavalesca. O Desfile das Escolas, no dia 17 de fevereiro, abrirá os festejos com a alegria e o colorido dos trajes de cerca de 3500 crianças e jovens que desfilarão, a partir das 9h30, entre o Jardim da Carreira e a Avenida Carvalho Araújo.

No dia 19, domingo, sai à rua o Corso de Carnaval, promovido pelo Município de Vila Real com o apoio e extraordinário empenho das juntas de freguesia e demais coletividades aderentes. O trajeto terá início na Avenida Aureliano Barrigas (junto à rotunda do RI 13), por volta das 15h00, passando pela Reta das Boxes, Avenida 1º de Maio, terminando em grande festa e convívio na Avenida Carvalho Araújo.

Na segunda-feira, dia 20, realizar-se-á, nas Piscinas Municipais, o Festival Aquático com a habitual participação dos utentes das diversas atividades deste equipamento municipal.

O Desfile das Escolas 2023 contará com a participação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão, Agrupamento de Escolas Morgado Mateus e das Escolas Privadas e Cooperativas do concelho de Vila Real – Escola Profissional Agostinho Roseta, Escola Profissional do Nervir, Infantário de Vila Real, Centro Social e Paroquial de Mateus, Colégio Moderno de São José, Associação de Paralisia Cerebral de Vila Real, Colégio João Paulo II, NucliSol Jean Piaget e Centro Social e Paroquial de Santo António.