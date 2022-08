Festival “Algures a Nordeste” em destaque na agenda do Teatro Municipal de Vila Real

O Teatro Municipal de Vila Real apresentou, na semana passada, a agenda de setembro que, segundo a vereadora da cultura da Câmara Municipal de Vila Real, Mara Minhava, esta “repleta de bons motivos para vir ao teatro”.

De facto, este mês será assinalado com o regresso da quinta edição do festival de dança contemporânea Algures a Nordeste, cujo programa inclui cinco espetáculos, um ensaio aberto ao ar livre, três workshops e outras atividades paralelas, das quais se destacam o encontro com o coreógrafo Roberto Olivan, conversas pós-espetáculos e a apresentação de um Laboratório de Experimentação Coreográfica.

O festival arranca com a estreia absoluta da versão de palco de “Em Dois”, peça do coreógrafo espanhol Roberto Olivan, a 10 de setembro, pelas 21h30, no grande auditório. De salientar que, antes da estreia, haverá um ensaio aberto ao público na Praça Cénica, ao ar livre. “Uma forma de prolongar a despedida da programação ao ar livre”, relembrou Mara Minhava.

Mais para o final do mês, a 21 de setembro, o público ainda será brindado com uma obra do mesmo coreógrafo, também produzido pela Companhia Instável, o espetáculo “Timber”, que junta aos bailarinos em palco o Drumming Grupo de Percussão.

De destacar, também, o regresso da companhia La Macana, a 16 de setembro com “Pink Unicorns”, “peça coreográfica protagonizada por um pai, bailarino internacional, e o seu filho adolescente, numa evocação das relações transgeracionais”

Rui Araújo, diretor artístico do Teatro Vila-realense, destacou, ainda, o espetáculo “O Aqui”, da CiM, companhia que promove a inclusão através da dança, relembrando que haverá um workshop de dança inclusiva, dirigido a todos os públicos e em particular a profissionais da reabilitação e da área social.

Por fim, o festival encerrar-se-á a 30 de setembro, com “Autópsia” da companhia Olga Roriz.

De sublinhar, também, que este mês continua a dar destaque aos criadores, com o Vila Real Hip Hop Fest, e com espetáculo de música e poesia, com Filipe Raposo e Amélia Muge, de homenagem ao editor Manuel Hermínio Monteiro, personalidade marcante da cultura portuguesa que celebraria este mês 70 anos. O espetáculo é parte de um programa conjunto organizado pelo Teatro de Vila Real e o Espaço Miguel Torga.

CR

Notícia completa na próxima edição.