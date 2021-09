Festival dá Corda apresenta Raquel Martins em concerto na lendária Quinta do Vallado

A edição do Festival Dá Corda continua no próximo dia 22 de Setembro com o concerto de Raquel Martins na Quinta do Vallado Wine Hotel no Peso da Régua.

Raquel Martins é uma jovem cantautora e guitarrista de 21 anos que cresceu no Porto mas mudou-se para Londres aos 17 anos. Inspira-se em várias sonoridades, desde o jazz à bossa-nova, o soul, hip-hop e nu-jazz para criar música. O seu primeiro EP “Show Me” tem recebido apoio de vários membros da comunidade de jazz inglesa, como Jamie Cullum e de rádios como BBC Radio 2, Jazz FM e Worldwide FM.

Influenciada por artistas como Hiatus Kaiyote, Amy Winehouse, Djavan, a sua música leva os ouvintes por uma viagem por temas como desenvolvimento pessoal, propósito e individualidade.

Raquel Martins sobe ao palco na Quinta do Vallado, uma das quintas mais antigas e famosas do Vale do Douro. Pertenceu à lendária Dona Antónia Adelaide Ferreira e mantém-se até hoje na posse dos seus descendentes. A quinta é famosa pela produção de Vinhos do Douro e Vinhos do Porto de qualidade reconhecida mundialmente. Desde 2005 que a Quinta do Vallado aposta no enoturismo, recebendo hóspedes dos quatro cantos do mundo no seu memorável Wine Hotel.

O crescente sucesso do projecto levou à construção de um segundo edifício, em 2012, feito quase inteiramente de xisto, o material dominante no solo da região. Este novo edifício de oito quartos foi desenhado pelo Arquitecto Francisco Vieira de Campos, responsável também pelo projecto de renovação da adega.

O Festival Dá Corda continua assim a iniciativa de dar música em espaços de hotelaria na região do Porto e Norte do país, colaborando para a promoção de projetos musicais e do turismo em Portugal.

Os concertos do Festival Dá Corda têm como público-alvo os hóspedes das unidades hoteleiras. São também transmitidos nas redes sociais e o público pode candidatar-se a estadias gratuitas.