Festival de Estátuas Vivas de Vila Real 2022

No dia 17 de Setembro, cumprindo aquela que já começa a ser tradição, os jardins da Vila Velha encheram-se de alegria e receberam a arte da quietude. Mais de 2500 pessoas apreciaram e votaram as 9 estátuas vivas a concurso e tiveram também oportunidade de voltar a ver as mini-estátuas.

No final, subiram ao pódio o “Mineiro”, no 3º lugar, “Jaime Juventud”, em 2º, e o 1º lugar foi atribuído à “Mãe”. Após 2 anos sucessivos em que o prémio foi atribuído a estátuas da vizinha Espanha, desta vez o prémio ficou numa estátua de Vila Real (Mãe). Todas as estátuas receberam lembranças pela sua participação, tendo os primeiros três classificados recebido um prémio pecuniário e uma peça de louça de Bisalhães, como tributo à nossa terra e nossas gentes.

A alegria e interesse reinaram e o público presente teve ainda a oportunidade de visitar o Museu da Vila Velha para apreciar as suas exposições e o espaço deste belo edifício. A Vereadora do Pelouro da Cultura e de Animação e Turismo, Mara Minhava, deixou, no encerramento, uma palavra de felicitação aos artistas participantes, assim como à Quimera, entidade copromotora do evento, pela qualidade da iniciativa, que já é uma marca na cultura da cidade, não sem antes ter enfatizado a extraordinária participação das crianças no Mini-estátuas e deixado uma palavra de agradecimento aos pais e a todo o público em geral.

GC CM