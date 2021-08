Festival de Estátuas Vivas de Vila Real regressa a 11 de setembro

No dia 11 de setembro, entre as 15h e as 18h30, o Festival de Estátuas Vivas de Vila Real regressa aos jardins do Museu da Vila Velha para promover a arte e a cultura, com a presença de estátuas vivas nacionais e internacionais a concurso.

Durante o Festival, os convidativos jardins da Vila Velha acolherão também momentos de animação e, em formato 360º ao vivo, a instalação performativa “A-temporal”, resultado de um cruzamento disciplinar entre manifestações artísticas da Street Art.

Seguindo todas as orientações ainda em vigor da Direção-Geral da Saúde, o Festival de Estátuas Vivas de Vila Real propõe um dia em cheio, com vários motivos para o visitar.