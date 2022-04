Festival ‘Descobre o Teu Interior’ vai passar por Mesão Frio

Começou, em Beja, o Festival ‘Descobre o Teu Interior’, o primeiro festival itinerante pelo interior de Portugal que a 22 e 23 de abril vai passar por Mesão Frio.

O ‘Descobre o Teu Interior’ percorre, entre os dias 31 de março e 24 de abril, sete territórios do interior do País. Ao longo desta viagem vão acontecer experiências culturais únicas e intimamente ligadas à identidade de cada território.

O percurso arranca no sul, em Beja, e continua para norte, até Mêda, com um programa que se fixa sempre durante dois dias em cada local. Há conversas para refletir sobre o interior, concertos em espaços únicos e outros eventos que ocorrem, tanto ao vivo, como online.

O destaque da programação, em Mesão Frio, vai para o concerto de Beatriz Pessoa, uma jovem artista com grande impacto no panorama musical português, que trará à nossa vila sonoridades diferentes do habitual. Beatriz Pessoa tem passado por muitos palcos: abriu para Jamie Cullum, no EDP Cool Jazz, cantou um tema composto por Mallu Magalhães, no Festival da Canção 2018, colaborou com Cristina Branco e está prestes a lançar o seu primeiro álbum. Ouça aqui, uma das músicas que Beatriz Pessoa trará a Mesão Frio:https://www.youtube.com/watch?v=HdtPXIH4Zqg