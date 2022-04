Festival “Descobre o teu interior” visita Mesão Frio de 22 a 23 de abril

Já está fechada a programação do ‘Descobre o Teu Interior’ em Mesão Frio. O festival itinerante que percorre 7 locais do interior do país assenta praça em Mesão Frio nos próximos dias 22 e 23 de abril.

O ponto alto da passagem pelo concelho Porta do Douro é o concerto de Beatriz Pessoa que irá decorrer nas instalações da Adega Cooperativa de Mesão Frio. A organização de concertos em espaços pouco habituais é uma das imagens de marca deste evento à escala nacional e em Mesão Frio poderemos assistir à performance de uma das mais interessantes e empolgantes cantoras portuguesas da atualidade entre as cubas de fermentação da nossa Cooperativa.

O concerto de Beatriz Pessoa vai decorrer na noite de 22 de abril e é só um do conjunto de eventos que vai ter lugar em diversos locais do concelho. Assim, todos estão convidados para, por exemplo, tomar parte numa pouco habitual visita guiada à Casa das Quintans, participar num workshop sobre como fazer o tão reconhecido Biscoito de Vila Marim ou assistir a uma conversa sobre turismo vinícola na Biblioteca Municipal.

O festival acontece em simultâneo no território e online e toda a programação pode ser consultada aqui: https://gerador.eu/descobre-o-teu-interior-2022/programacao/

GC CM de Mesão Frio