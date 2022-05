Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves promete proporcionar experiências gastronómicas únicas

Seis dezenas de restaurantes aderentes, dos quais 40 participam no concurso gastronómico. Dias 27, 28 e 29 de maio em Chaves

Começa a contagem decrescente para a primeira edição do “Festival Gastronómico do Bacalhau de Chaves”, que juntará seis dezenas de restaurantes a confecionar pratos de bacalhau, no fim-de-semana de 27, 28 e 29 de maio. Restaurantes que prometem conciliar a inovação com a tradição, com pratos marcados pela exuberância e o sabor da gastronomia flaviense. A apresentação à comunicação social aconteceu ontem, no Posto de Turismo de Chaves.

Esta é mais uma iniciativa da autarquia, segundo o Presidente da Câmara, pensada “para valorizar a excelente gastronomia local, com uma restauração tão diversificada e qualificada, em grande número”. Chaves é, para Nuno Vaz, um “centro de atração turística, muito particularmente para os espanhóis, que tanto adoram o nosso bacalhau. Quisemos ´piscar o olho` aos vizinhos galegos, para que possam visitar-nos e ficar a conhecer melhor a nossa riqueza arquitetónica, arqueológica, paisagística, mas também humana”. “Este é um festival que desafia, em simbiose com a vontade dos nossos empresários, aproveitando as sinergias existentes para valorizarmos ainda mais o que é nosso”, salientou o edil.

Para promover a excelência gastronómica realiza-se um concurso com 40 restaurantes aderentes, em que os melhores serão premiados (Melhor Entrada, Melhor Prato Principal, Melhor Inovação Gastronómica, Jovem Talento). Serão premiados por categorias os melhores restaurantes e chefes pelas suas criações, promovendo a originalidade e a modernização da gastronomia local, privilegiando sempre o Bacalhau, enquanto ingrediente de excelência da cozinha tradicional portuguesa. Pela enorme procura que lhe está associada, quer pelo público nacional, quer pelos visitantes da vizinha Galiza.

O evento juntará os Chefs Duarte Eira e Milton Ferreira e os alunos do curso Técnico de Cozinha/Pastelaria da Escola Profissional de Chaves, que realizam três showcookings.

Ao longo dos três dias, realiza-se também a iniciativa “Fins de Semana Gastronómicos”, promovida pela Região de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

O programa cultural do fim-de-semana integra no dia 28 de maio um concerto da conhecida banda portuguesa de rock Linda Martini.