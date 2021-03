Festival Internacional de Imagem de Natureza está de regresso

Festival arranca com abertura dos Concursos Internacionais de Curtas-metragens, Fotografia e Desenho e o Concurso Juvenil de Imagem de Natureza.

O município de Vila Real lança o Festival Internacional de Imagem de Natureza 2021 (FIIN 2021) que conta com a sua quinta edição. Apesar da atual situação pandémica e de vivermos num clima de incertezas, Vila Real não podia deixar de dar o seu contributo para a conservação e preservação da natureza e da biodiversidade.

Ao longo destes 4 anos e com mais de 6500 participantes, o FIIN vem afirmando Vila Real como o Destino da Biodiversidade.

O Festival é vocacionado para a sensibilização da sociedade para a conservação da natureza e para a preservação do património biológico. Esta edição, tal como as anteriores proporciona vários eventos e iniciativa, como concursos, workshops e exposições.

Desta forma, a edição 2021 do FIIN está prestes a começar com a abertura dos Concursos de Fotografia, Curtas-metragens e Desenho e do Concurso Juvenil de Imagem de Natureza. A fase de candidaturas decorre de 5 de abril a 30 de junho. Sendo que o Festival está agendado para a semana de 15 a 21 de novembro de 2021.

De notar que este pode sofrer alterações de programação e estruturação para respeitar as medidas de prevenção da Covid-19.

Para mais informações e consulta de regulamentos: www.fiin.pt