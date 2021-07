Festival Internacional de Imagem de Natureza: prolongado prazo de participação

O município de Vila Real, tendo em conta a atual situação pandémica, vai prolongar os prazos para participação nos 4 concursos de Imagem de Natureza integrados no Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN).

Desta forma, o prazo para submissão de obras nos Concurso de Fotografia, Concurso de Desenho Cientifico e de Natureza e concurso de Curtas-metragens, prolonga-se até ao dia 18 de julho. Já o concurso Juvenil de Imagem de Natureza destinado aos Jovens dos 8 aos 18 anos do distrito de Vila Real encerra a 31 de agosto.

Relembramos que a 5ª edição do Festival decorre de 15 a 21 de novembro de 2021, e destes concursos resultarão as Exposições do FIIN e o Festival de Curtas-metragens.

A inscrição no concurso implica o pagamento de 5,00 € (cinco euros) por participante e, para participar, basta consultar o regulamento em vigor e preencher o formulário obrigatório de inscrição disponíveis no sítio oficial do Festival: www.fiin.pt