Festival Internacional de Imagem e de Natureza termina com gala e exibição de curtas dedicadas às famílias

O Festival Internacional de Imagem e de Natureza (FIIN) 2021 está a chegar ao fim, mas não sem antes desvendar a novidade que estreia nesta edição, o FIIN Família.

Consciente de que o quotidiano das famílias, dos pais e dos jovens, nem sempre permite assistir às curtas-metragens noturnas durante a semana, como forma de promover a missão da preservação ambiental, chegando a todas as gerações, o FIIN compilou um conjunto de curtas-metragens da Biodiversidade a concurso que serão exibidas este domingo, a partir das 16 horas, no Teatro de Vila Real.

De recordar, também, que a gala de encerramento do festival, a Gala FIIN’ALL, ocorre este domingo, às 18 horas. Aqueles que queiram assistir, deverão ligar-se ao site ou às redes sociais do FIIN, ou no Facebook do Município.

www.fiin.pt