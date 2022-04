Festival Literário Douro regressa ao Espaço Miguel Torga de 5 a 7 de maio

A 4ª edição do Festival Literário Douro – FLiD está de regresso ao Espaço Miguel Torga nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2022 e irá contar com um leque de escritores e personalidades do meio literário nacional e internacional.

Organizado pelo Espaço Miguel Torga e com a programação de Francisco Guedes, o FLiD assume-se como um evento cultural de referência na região, contando com a presença confirmada de vários escritores e personalidades de referência nacional e internacional.

Abel Neves, Alexandra Soares Rodrigues, Alice Brito, Ana Cristina Silva, Andrea Barrios, António Ferreira, Aurelino Costa, Cristina Carvalho, João Rasteiro, João Rios, José Fanha, José Pedro Leite, Luís Cardoso, Luís Caetano, Manuel Jorge Marmelo, Miguel Marques, Paulo Araújo, Pedro Jóia, Pedro Teixeira Neves, Renato Filipe Cardoso e Teresa Carvalho, constituem o leque de escritores e personalidades para o FLiD do presente ano, que proporcionarão três dias repletos de literatura e música.

A sessão de abertura está agendada para o dia 5 de maio, pelas 18h00, no Espaço Miguel Torga, com a presença da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Dr.ª Helena Lapa, do artista Paulo Araújo, que irá inaugurar a exposição “Caderneta” e de Teresa Carvalho com a temática “Ul/trapacear a Taprobana — a epopeia do papel”. Ainda, Andrea Barrios marcará presença por volta das 21h30, onde falará acerca do seu livro “Albertina Belmonte”, e posteriormente interpretar-se-á um filme-concerto poético da criação de Rui David e Blandino.

O programa contemplará, para além das várias mesas de debate, subordinadas a vários temas relacionados com a literatura e a escrita, um momento de poesia musicada, intitulada de “A poesia de A.M. Pires Cabral”, dita por Aurelino Costa acompanhado do guitarrista Paulo Vaz de Carvalho, e ainda o concerto de Pedro Jóia que encerrará o festival no dia 7, pelas 19h00.

Também na edição do presente ano, o “FLiD vai à escola”, procurando desta forma o envolvimento e a participação da comunidade escolar, através do encontro com os escritores junto do Agrupamento de Escolas Miguel Torga e do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus, inserido no programa do festival.

O Festival Literário do Douro é organizado pelo Espaço Miguel Torga e pelo Município de Sabrosa e terá entrada livre.

