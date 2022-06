Festival Medieval do Solstício: aldeia de Garganta deu as boas-vindas ao Verão

O Festival Medieval do Solstício de Verão aconteceu na madrugada de hoje, na Necrópole Medieval das Touças, localizada na aldeia da Garganta.

No âmbito das Jornadas Europeias de História e Arqueologia de Sabrosa que ocorreram de 17 a 19 de junho, promovidas pelo Polo Arqueológico da Garganta, o Festival Medieval do Solstício de Verão consistiu na observação do nascer do sol com uma peça de teatro “Teatro Solo”, seguindo-se o “Ritual do Solstício” inspirado na literatura inglesa do Século VI, e encerrou com a musico-terapia e folk “EYE COLOR DREAMS”.

No Festival esteve presente a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e o Vice-Presidente, Martinho Gonçalves, que mostraram o seu contentamento nesta iniciativa simbólica e com tanta história, no dia mais longo do ano que marca o início do Verão.

O evento contou com a colaboração e organização do Município de Sabrosa juntamente com a Associação de História e Arqueologia de Sabrosa.