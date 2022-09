Festival Moscatel do Douro: três dias de celebração do melhor Moscatel do País

A sexta edição do Festival Moscatel do Douro juntou milhares de pessoas em Favaios para celebrar um produto de excelência que é já uma marca de referência do Concelho de Alijó e de toda a região duriense.

O Município de Alijó enaltece a parceria com a Junta de Freguesia e a Adega de Favaios, cujo inestimável contributo tem sido fundamental para a afirmação do melhor Moscatel do país, assim como do nome de Favaios, do Concelho de Alijó e da Região do Douro.

Um agradecimento especial a todos os expositores, instituições e associações locais que se associaram a este evento e a todo o público que visitou o Festival durante os três dias de festa.

GC CM Alijó