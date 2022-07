Festival Music Food & Drinks chega a Vila Real

Nos dias 15 e 16 de julho chega a Vila Real o festival Music Food & Drinks, organizado pela produtora local Cultura a Dentro, em parceria com o restaurante Share – Food & Drinks.

O Cartaz é composto por artistas locais, Romeu, Shap3, Ex, Manuel Bastos, J Puro e Delirium. Dois dias de música ao vivo com atuações de artistas de vários estilos musicais.

A Cultura a Dentro é uma produtora de eventos composta por uma equipa jovem e dinâmica que tem como principal objetivo a divulgação de jovens talentos através da produção de eventos digitais, híbridos e presenciais.

O Music Food & Drinks é o primeiro festival presencial da produtora, está marcado para este mês no Share – Food & Drinks, um espaço que junta a restauração e o convívio entre pessoas de todas as faixas etárias. Está localizado na parte nova da cidade, com um interior moderno e um espaço exterior acolhedor com vista para a cidade.