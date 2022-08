Festival N2 arranca esta quinta-feira e proporciona três dias de animação musical em Chaves

O Festival N2 já se encontra em contagem decrescente para iniciar a grande viagem musical que arranca com 12 artistas a bordo.

O evento, com entrada gratuita, avança nesta quinta-feira com espetáculos que decorrerão no Jardim Público, junto ao marco do Km0 da maior estrada Nacional, a N2, espalhando a sua magia pelas ruas da cidade flaviense.

Jorge Palma, no arranque do festival, HMB na sexta-feira e os The Legendary Tigerman, no sábado, conduzirão, no palco principal do festival, aqueles que pretendam seguir nesta viagem que promete perdurar na memória de todos os que nela entrarem.

Márcia, Bateu Matou, Rita Vian, Basilda, Sean Riley & Slowriders e Filipe Karlsson sobem aos palcos do KM0. No palco Viagem, que alterna entre o Largo de São Roque na Madalena, o Jardim das Termas de Chaves e o Jardim do Tabolado, atuarão Inês Homem de Melo, Eladio y Los Seres Queridos e Dela Marmy.