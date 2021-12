Festival N2 nomeado em 7 categorias dos Iberian Festival Awards

Votações decorrem até 31 de janeiro de 2022. Participe e eleja os seus favoritos!

Reconhecido e distinguido a nível Ibérico, o Festival N2 é nomeado em 7 categorias dos Iberian Festival Awards, realizado num ano atípico cheio de desafios, numa edição colaborativa que culminou com o registo de zero ligações a casos positivos de covid-19.

“Melhor Festival”, “Melhor Performance ao Vivo”, do artista David Fonseca, “Melhor Receção e Hospitalidade”, “Contribuição para a Sustentabilidade”, “Melhor Segurança Covid em Festival”, “Melhor Recinto” – Forte de São Neutel e “Melhor Fotografia” por Miguel Madeira, são as 7 categorias a concurso.

As categorias de “Melhor Festival”, “Melhor Fotografia” e “Melhor Performance ao Vivo” aguardam a votação do público em https://www.surveymonkey.com/r/IFA2022

Numa edição exemplar que iluminou a estrada e definiu um padrão nos protocolos de segurança covid-19 para eventos ao ar livre, o Festival N2 mostrou ser possível a realização deste tipo de eventos em segurança.

Num total de 3 dias, 12 concertos e mais de 4000 festivaleiros, foram realizados mais 200 testes covid-19 às equipas que, lado a lado, tornaram esta edição possível, num esforço conjunto com as entidades responsáveis a nível local e nacional.

A 6.ª edição dos Iberian Festival Awards irá decorrer, no dia 26 de março de 2022, no Auditório Lispolis, em Lisboa, no âmbito do Talkfest – International Music Festivals Forum. A gala vai celebrar todo o trabalho da indústria de festivais, no ano 2021, em Portugal, Espanha, países lusófonos e hispânicos.