 Festival N2 recebeu 18 mil pessoas, durante três dias, em Chaves

Mais de 18 mil pessoas vibraram durante três dias no Festival N2, em Chaves, cuja 5ª edição terminou este fim-de-semana. Foram dias de animação, folia e principalmente boa música. A organização tinha como expectativa chegar este ano aos 15 mil festivaleiros, contudo esse número foi ultrapassado, mostrando que este é um evento que continua a crescer e que tem margem para ir muito mais além.

Para Francisco Melo, vice-presidente da Câmara Municipal de Chaves, «a edição 2023 do Festival N2, entre o Km 0 da Estrada Nacional n.º 2 e o Rio Tâmega encheu o renovado Jardim Público de Chaves de sons e afetos que nos fizeram sentir vivos e felizes. Os três dias de boa música tiveram os seus pontos altos nos concertos de Salvador Sobral e The Black Mamba. Foram momentos de puro prazer, de virante alegria!” O autarca destacou ainda o trabalho da organização considerando que «esteve atenta e eficiente e o local estava fantástico».

De acordo com Tiago Ribeiro da INDIEROR, entidade que em parceira com a autarquia de Chaves organiza o evento, «esta foi uma viagem que superou claramente as nossas expectativas. O nosso objetivo foi sempre fazer um evento inclusivo, que chegue a diferentes públicos, e isso foi claramente alcançado». A organização revela ainda que este ano 30% do público visitante não era residente em Chaves, o que significa que o Festival N2 já transpôs fronteiras. A faixa etária dos 19 aos 30 anos foi a que mais aderiu, representando 60% do público presente.

O primeiro dia teve como cabeça de cartaz Salvador Sobral, um artista bem conhecido do público português, que apresentou um espetáculo cheio de ritmo alegrando miúdos e graúdos. A abertura foi de enchente, algo surpreendente para uma quinta-feira, mas que fazia antever que este seria um ano para recordar.

O segundo dia começou com a artista galega Antía Muiño, no Palco Viagem, junto à Torre de Menagem. Já a noite teve como protagonistas os The Black Mamba, uma banda que levou Chaves ao rubro e que fez transbordar o Jardim Público de Chaves.

O último dia foi todo no feminino. Começou com Meta nos Jardins do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Ao anoitecer a brasileira Mallu Magalhães embalou o público com a sua voz doce e suave. A viagem seguiu com Isaura e terminou com o Dj Set de Alex D’Alva Teixeira.

A singularidade do Festival N2 está na sua dimensão acima da média dos eventos locais. Toda a equipa de produção e staff é composta por residentes em Chaves, permitindo que todos se envolvam no crescimento contínuo do evento e garantindo a sua essência. Essa participação também incentiva a comunidade a desenvolver ferramentas para futuras iniciativas culturais, tornando-os mais autossuficientes.

O impacto do Festival N2 extravasa o âmbito económico. Com apenas 35% do orçamento destinado à contratação de artistas, mais de metade dos 65% restantes é investido na região, estimulando pequenos negócios e empresas locais. Desde o maior palco até o menor parafuso, a economia de Chaves é dinamizada.

Durante o evento, os hotéis e restaurantes ficam lotados e as lojas locais veem as suas vendas aumentarem, tornando o evento num marco importante para a dinâmica económica e social de Chaves. A organização do Festival N2 envolve diretamente 220 pessoas, incluindo membros da INDIEROR e do Município de Chaves, responsáveis pela logística, comitivas de artistas e outros setores.

O futuro é já aí e já todos anseiam pela edição de 2024.