Festival N2 regressa a Chaves de 5 a 7 de agosto

Festival N2 volta à cidade de Chaves, nos dias 5, 6 e 7 de agosto, com entrada gratuita. Retirando o foco do Jardim Público, o festival ganha novos caminhos pela cidade flaviense, com vários palcos, horários e novas dinâmicas que permitirão evitar riscos e garantir a segurança de todos.

Encabeçado por nomes como Gisela João, Clã e David Fonseca, a terceira edição do Festival N2 realiza-se este ano na zona exterior do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso e no Forte de S. Neutel, em Chaves.

Pensado para todos os públicos e com concertos desenhados para plateias sentadas, a viagem mais musical do país está prestes a arrancar em segurança. Uma organização do Município de Chaves e INDIEROR.

Cartaz:

5 de agosto – Gisela João; La Habitación Roja; Valter Lobo; Filipe Keil;

6 de agosto – Clã; Best Youth; Tainá; Carlos Sanches;

7 de agosto – David Fonseca; Cláudia Pascoal; Pedro Mafama; Emmy Curl;