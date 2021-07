Festival N2 regressa com Cláudia Pascoal

O Festival N2 está de volta a Chaves. A viagem continua com a energia eletrificante de Cláudia Pascoal, dia 7 de agosto. Conhecida do grande público pela representação de Portugal no festival da Eurovisão, em 2018, ao lado de Isaura, com o tema “O Jardim”, Cláudia lançou em março de 2020, “!”, o seu álbum de estreia, estando nomeada para os prémios Play 2021 na categoria “Artista Revelação”.

Depois de ter visitado a cidade flaviense para um concerto virtual no passado verão, Cláudia Pascoal regressa para contagiar o público com a sua boa energia no último dia do festival.