Festival N2 vence prémio ibérico de “Melhor segurança Covid em Festival” e “Melhor performance ao vivo”

O Festival N2 foi reconhecido nas categorias de “Melhor segurança covid em Festival” e “Melhor performance ao vivo”, na gala do passado dia 26 de março, dos Iberian Festival Awards, no Auditório Lispolis, em Lisboa, no âmbito do Talkfest – International Music Festivals Forum.

Numa celebração pelo trabalho da indústria de festivais, no ano 2021, em Portugal, Espanha, países lusófonos e hispânicos, o Festival N2 vence assim duas das sete categorias a que estava nomeado.

Nesta que foi a 6º edição dos Iberian, referente a um ano marcado pelas limitações às atividades culturais, onde o distanciamento social e a testagem massiva se fizeram sentir mais do que nunca, o Festival N2 redobrou os esforços para garantir a todos os festivaleiros que a cultura é segura e que, apesar das adversidades, a viagem deveria prosseguir.

Galardoado com o prémio ibérico “Melhor segurança covid em Festival”, fruto do trabalho desenvolvido durante meses com a Delegação de Saúde do Alto Tâmega e Barroso, as diretrizes definidas serviram também de exemplo para que outros pudessem realizar as suas iniciativas culturais, reforçando a resiliência de todos os produtores de festivais.

Numa noite em que Chaves ocupou lugar na rota dos melhores eventos culturais e o Festival N2 foi equiparado aos melhores nomes nacionais e internacionais, o evento foi ainda premiado na categoria de “Melhor performance ao vivo”, na voz do cabeça de cartaz, David Fonseca.

Em representação da autarquia flaviense esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios o Vice-presidente, Francisco Melo, e a equipa de profissionais da produtora INDIEROR.



Num ano atípico, a Covid-19 ficou ”fora da bagagem” dos mais de 4 000 festivaleiros que rumaram a Chaves, onde durante três dias de festival e 12 concertos foram registadas zero ligações a casos positivos.