Festival N2 volta à cidade de Chaves numa “viagem” segura

A viagem mais musical do país está de volta à cidade de Chaves, com o Festival N2. Na sua terceira edição, o km0 da maior estrada do país será o ponto de chegada para um festival único.

A realizar-se nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2021, e com entrada gratuita, a edição deste ano ganha novos caminhos pela cidade flaviense, com distintos palcos, horários e dinâmicas alternativas que permitirão evitar riscos e garantir a segurança de todos, tendo como referência os eventos teste já realizados.

Com livestream entre os distintos palcos, distanciamento entre lugares e vários recintos, devidamente controlados e seguros, o Festival N2 pretende ser um exemplo na segurança e implementação das normas, em vigor pela DGS, para eventos ao ar livre, tendo como objetivo evitar aglomerados desnecessários e deslocações em massa para pontos comuns.

O espaçamento entre o horário dos concertos ao longo do dia permitirá também a desinfeção e controlo dos recintos, lugares, palcos e backstage de forma a que todos possam sentir-se seguros e confortáveis para desfrutar desta viagem musical.

O cartaz do Festival N2 cruza a fronteira para trazer a banda valenciana La Habitación Roja, até ao Km 0, no dia 5 de agosto. Ainda embalados pelo rock, a banda portuense Clã encabeça a noite do dia 6 de agosto. Dois nomes de culto da música ibérica que rumam até Chaves para o tão aguardado regresso do Festival N2.



Uma co-produção partilhada entre o Município de Chaves e o grupo INDIEROR.