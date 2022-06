Festival Rock Nordeste está de regresso e faz 30 anos

Nos últimos dois anos, a pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização do Festival Rock Nordeste, evento que está na sua sétima edição e que celebra os 30 anos desde o primeiro evento, ocorrido em 1992. Esse reencontro entre o público e a música nacional acontecerá durante dois dias repletos de concertos ao vivo, no palco instalado no relvado do Parque do Corgo e no auditório exterior do Teatro de Vila Real, com entrada livre. Em 2022, nos dias 24 e 25 de junho, o festival reunirá diversos grupos que circulam pela cena atual da música portuguesa.

Organizado pela Câmara Municipal de Vila Real, o evento tem a sua programação elaborada pela promotora Rock With Benefits e conta com a produção da Rd Systems. Na última edição, em 2019, o público presente somou 30 mil pessoas e cerca de 50 músicos passaram pelos dois palcos do festival. Neste ano, o Palco Parque e o Palco Teatro receberão, nomeadamente, os artistas: IKOQWE, PAUS, Marta Ren, NBC, Dj Kitten, Lena D’Água, Surma, Filho da Mãe, The Twist Connection, LaBaq, GROGNation e Nuno Calado.

Mais informações em: https://www.rocknordeste.pt/

Darly Gonçalves