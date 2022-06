Festival Rock Nordeste regressa com forte aposta na música portuguesa

Lena D’Água, Surma, Filho da Mãe, GROGNation e Nuno Calado dj são os primeiros nomes anunciados para a edição de 2022 do Festival Rock Nordeste, em Vila Real. O Festival tem como característica a forte aposta na atualidade da música portuguesa.

É já nos dias 24 e 25 de Junho, sexta e sábado, que se vai realizar o tão esperado reencontro a Nordeste. Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, o festival que tem como forte aposta a música portuguesa regressa aos relvados do Parque Corgo e ao auditório exterior do Teatro de Vila Real, para dois dias de concertos com entrada livre, numa edição que pretende celebrar o reencontro entre o público e a música portuguesa.

O festival Rock Nordeste vai para a sua sétima edição com um novo formato, e celebra 30 anos desde a sua primeiríssima edição, em 1992, na altura como concurso de bandas de garagem. Na última edição em 2019, passaram pelos relvados do Parque Corgo cerca de 30 mil pessoas motivadas para ouvir o melhor da atualidade da música portuguesa. Meia centena de artistas já passaram pelo festival, incluindo nomes como Orelha Negra, Linda Martini, Capicua, Sean Riley & The Slowriders, Dead Combo, Manel Cruz, Conan Osíris, Bonga, Sensible Soccers, entre muitos outros nomes da música nacional.

O festival Rock Nordeste é uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Real, com programação da promotora Rock With Benefits e produção da Rd Systems.

GC