Festival Sons no Parque em Alijó: dois dias dedicados a quem gosta de música nova

Chegou ao fim a quarta edição do Festival Sons do Parque que, mais uma vez, ofereceu um cartaz eclético com artistas de vários géneros musicais de elevada qualidade. Esta edição, totalmente gratuita, voltou a confirmar que o Sons no Parque é um festival para quem gosta de experimentar e abrir horizontes a novas sonoridades que habitualmente não se ouvem no interior do país.

Neste regresso do evento, o público marcou presença no Parque da Vila para assistir a oito concertos gratuitos de artistas de Portugal, Espanha, França e Reino Unido, que prometem uma confluência de vários estilos musicais.

Uma das metas do evento é permitir o acesso gratuito no interior do País a várias sonoridades e géneros musicais diferentes, que se reflete na escolha de bandas nacionais e originárias de outros países, emergentes no panorama artístico.

O cartaz contou com os Cais Sodre Funk Connection, JP Bimeni & The Black Belts, Peter Storm & The Blues Society, The Parrots, The Electric Alley e Big Band. Os Venturi, de Espanha, e You Said Strange, de França, estiveram pela primeira vez em Portugal. Todas as bandas deram o máximo em palco e souberam mobilizar o público interessado em ouvir boa música.

O evento apostou em fortalecer a relação com o público local e atrair novos públicos, encorajando-os a tornarem-se visitantes mais regulares.

A edição 2022 termina com um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para que esta edição fosse uma realidade, a todas as bandas e músicos que deram tudo em palco e a todo o público que esteve no Parque da Vila de Alijó.

O Festival Sons no Parque é uma organização da Câmara Municipal de Alijó, em parceria com a Junta de Freguesia de Alijó.