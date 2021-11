FIA WTCR regressa a Vila Real em 2022

O FIA WTCR – World Touring Car Cup está de regresso a Vila Real em 2022. A etapa portuguesa, que regressa a Vila Real dois anos depois da última edição, está marcada para os dias 2 e 3 de julho.

A emoção da Taça do Mundo de Carros de Turismo está de volta no próximo ano. O promotor Discovery Sports Events do WTCR tem o prazer de anunciar o calendário para 2022.

Aprovado pela Comissão de Carros de Turismo da FIA e carimbado por uma votação eletrónica do FIA World Motor Sport Council, a programação marca um aumento de oito para 10 eventos com o regresso à Ásia entre uma série de destaques.

Ausente do calendário por duas temporadas devido à pandemia, a icónica pista citadina de Vila Real é sede da WTCR Race of Portugal pela terceira vez, uma semana após a WTCR Race of Spain.