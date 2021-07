Fibra está a chegar às freguesias de Santa Marta de Penaguião

A dstelecom está a reforçar a rede de fibra ótica no município de Santa Marta de Penaguião, garantindo a cobertura em 98% do concelho, um total de cerca de 5.500 casas, até outubro 2021.

Com este investimento, todas as freguesias do concelho irão dispor do serviço de banda larga, beneficiando de mais velocidade, maior largura de banda, melhor cobertura e maior qualidade, eliminado assim as barreiras do tempo e do espaço, através da autoestrada digital.

Contas feitas, durante o mês de julho, está a decorrer um reforço de rede em Alvações do Corgo e na União das freguesias de Lobrigos e Sanhoane. As restantes freguesias serão alvo de reforços até outubro com vista a levar fibra a mais 2.500 famílias.

O consumidor final pode já verificar a disponibilidade de cobertura de rede fibra na sua zona em dstelecom.pt/rede-e-cobertura ou enviando um e-mail para euquerofibra@dstelecom.pt com a sua morada completa e, idealmente, coordenada gps.

De acordo com a dstelecom, esta expansão, alinhada com o propósito de levar fibra ótica às localidades com menor densidade populacional, contribui, não só para a fixação da população, como também para a criação de novas oportunidades para a região, tornando-se motivo de atração e aumentando, assim, os benefícios económicos e sociais.