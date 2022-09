Fiéis veneram andores da Procissão de Triunfo na Igreja da Misericórdia

Após a suspensão dos últimos dois anos, a Igreja das Chagas, propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, abriu de novo as suas portas para os fiéis poderem venerar a Nossa Senhora dos Remédios e os andores que ornamentam a Majestosa Procissão de Triunfo.

Nas últimas semanas, uma equipa orientada pelo Padre Fernando Albano Cardoso assumiu a responsabilidade de realizar os últimos trabalhos de pintura, carpintaria e marcenaria necessários para que o desfile adquira a máxima dignidade e beleza possíveis.

Como é tradição, são cinco os quadros sagrados que estão em exposição até ao início do cortejo que marca o momento mais solene das Festas em Honra de Nossa Senhora dos Remédios.

“São João Paulo II Centenário”, “Coroação de Nossa Senhora – Rainha de Portugal”, “Visitação – Ano da Juventude”, “Assunção de Nossa Senhora” e “Nossa Senhora dos Remédios” são os nomes escolhidos, este ano, para os andores que vão integrar o desfile religioso dedicado à “Jornada Mundial da Juventude”.

Remontando a 1894, a Majestosa Procissão de Triunfo é conhecida em todo o mundo pelo facto dos andores que ostentam as imagens sagradas serem transportados por juntas de bois, uma característica sancionada pela Sagrada Congregação dos Ritos da Santa Sé, após pedido formulado pela Irmandade dos Remédios. Existem outras procissões com animais, no entanto, esta é a mais antiga e tem autorização papal.

Além disso, é adornada por mais de 200 figurantes, incluindo crianças, que encarnam “anjinhos” e figuras bíblicas, tornando este ato ainda mais rico do ponto de vista estético.

GC SCM Lamego