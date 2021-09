FIIN 2021 arranca com workshop de desenho de natureza

Nos dias 2 e 3 de outubro de 2021 decorrerá, no Centro de Ciência de Vila Real, um workshop de desenho de natureza em Ilustração Botânica: método, técnica e materiais para ilustrações em aguarela e grafite, conduzido por Maria Romão Ferreira. Esta iniciativa, que terá a duração de 14 horas, marca o arranque do Festival Internacional de Imagem de Natureza |2021.

Ao longo do workshop será realizada uma apresentação de conteúdos, demonstração da técnica, acompanhamento dos trabalhos, supervisão e avaliação dos mesmos. Os formandos deverão adquirir os conhecimentos necessários a ficarem aptos e autónomos para desenvolverem trabalhos com aplicação da técnica apresentada. Todo o material necessário será disponibilizado ao longo das sessões.

Os trabalhos dos participantes serão expostos no Teatro de Vila Real, aquando da abertura das exposições do FIIN, a 15 de novembro. A inscrição no workshop é gratuita, mas obrigatória e limitada a 10 participantes, a partir dos catorze anos.

Caso esteja interessado, deverá preencher a ficha de inscrição, até 1 de outubro de 2021, em

https://forms.gle/mzCmYiURfEEhmgQ19

Quaisquer questões adicionais através de ambiente@cm-vilareal