FIIN 2021 arranca este mês

É já entre 15 e 21 de novembro que a cidade de Vila Real recebe a 5ª edição do Festival Internacional de Imagem da Natureza (FIIN), uma iniciativa promovida pelo Município em conjunto com inúmeros parceiros, que se associam ao evento num esforço conjunto de divulgação e preservação do património natural e de sensibilização da sociedade para a conservação da natureza, catalisando o debate e a reflexão sobre temáticas com a biodiversidade e o ambiente.

O FIIN está, como a própria natureza, em constante mutação e adaptação, fruto das exigências de cada momento. Já visitou as freguesias de Vila Real, com o “FIIN vai às Freguesias”, e daí evoluiu para o “FIIN Itinerante”, espalhando a mensagem do festival por todo o país e alargando o número de categorias a concurso, de que é exemplo o prémio Carvalho Araújo. Este ano, mantendo a tradição evolutiva, o FIIN prepara-se para cruzar gerações, criando uma sessão de curtas-metragens sobre biodiversidade dedicada às famílias (FIIN’Famílias), que terá transmissão dia 21 de novembro, no Teatro de Vila Real.

Para esta 5ª edição regressam as Exposições dos Concursos de Fotografia, Desenho e Juvenis e o Festival de Curtas-Metragens, tudo a acontecer no Teatro de Vila Real, onde estará também patente a exposição “Entre Serras – Uma visão sobre o Património Cultural”, do fotógrafo Luís Romba, resultado de uma parceria com a associação Terra Maronesa. A Gala FIIN’ALL também regressa, novamente em formato digital.

Esperamos por si, no FIIN’21 ou em www.fiin.pt!

Fonte: CMVR