FIIN 2023 chegou a Vila Real

O município de Vila Real prepara-se para lançar a sétima edição do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN 2023), que arranca com a abertura dos Concursos Internacionais de Curtas-metragens, Fotografia e Desenho e o Concurso Juvenil de Imagem de Natureza. Apesar das emergências mundiais e do clima social de incertezas, Vila Real continua a dar o seu contributo para a conservação e preservação da natureza e da biodiversidade.

O Festival é vocacionado para a sensibilização da sociedade para a conservação da natureza e para a preservação do património biológico. Esta edição, tal como as anteriores, proporciona vários eventos e iniciativa, como concursos, workshops e exposições, assim como, uma forte componente de educação ambiental.

Desta forma, a edição 2023 do FIIN está prestes a começar com a abertura dos Concursos de Fotografia, Curtas-metragens e Desenho e do Concurso Juvenil de Imagem de Natureza que pela primeira vez será aberto a todo o país. A fase de candidaturas decorre de 2 de maio a 14 de julho. Sendo que o Festival está agendado para a semana de 6 a 12 de novembro, em Vila Real.

Depois da fase de concursos, o FIIN marcará a agenda dos amantes das artes da imagem com diversas iniciativas: exposições, festival de curtas-metragens, entre outras. Voltará a trazer o Encontro Internacional de Fotografia e Cinegrafia de Natureza que vai para a sua sétima edição e para além do FIIN Vai às Escolas e do As Escolas Vão ao FIIN, teremos a primeira edição do FIIN- Ansião, dedicado aos/às mais experientes e cujo objetivo é a partilha dos registos atuais do património natural e das memórias paisagísticas, faunísticas e florísticas de gerações mais maduras, permitindo assim alargar ainda mais o alcance da mensagem conservacionista para a sustentabilidade do Planeta e aumentar o acervo de memórias do nosso património natural.

Por tudo isto e muito mais, vale a pena vir até ao FIIN 2023, em Vila Real- o destino da Biodiversidade!

Para mais informações e consulta de regulamentos:

www.fiin.pt

GC