FIIN itinerante já começou

O Município de Vila Real, no âmbito do Festival Internacional de Imagem de Natureza (FIIN), lança a 6ª edição da Exposição Itinerante do FIIN. Ao longo destes 6 anos, a Exposição tem percorrido o país de norte a sul levando desta forma o Festival a um maior número de pessoas.

Este ano, iniciámos a itinerância “em casa”, na Escola Secundária Camilo Castelo Branco, mas o FIIN vai poder ser visto em Belmonte, Góis, Carregal do Sal, Arganil, Santa Comba Dão, Arruda dos Vinhos, Mafra, Viseu, Santo Tirso, Ribeira de Pena, Vinhais… entre outros locais.

A exposição Itinerante pretende dar a conhecer os magníficos trabalhos apresentados na edição 2022 do FIIN, nomeadamente no Concurso de Fotografia, Desenho Científico e Desenho de Natureza e do Concurso Juvenil de Imagem de Natureza, tendo como tema central a Biodiversidade.

Desta forma, e reconhecendo a importância do Festival na promoção de atitudes de conservação e preservação do património natural, o município disponibiliza três pacotes expositivos que poderão ser solicitados, mediante agendamento, através do endereço eletrónico info@fiin.pt.

Todos os trabalhos premiados podem ser consultados em www.fiin.pt . As exposições com os trabalhos a concurso nesta edição estarão patentes até ao final de outubro.

GC CM