FIIN vai levar curtas-metragens sobre o ambiente às escolas de Vila Real

O Município de Vila Real, ciente da importância de promover as temáticas relacionadas com a defesa do ambiente, levou às escolas do concelho, no âmbito do Festival Internacional de Imagem de Natureza, uma sessão especial de curtas-metragens com o objetivo de sensibilizar os mais jovens para a preservação dos valores naturais do nosso planeta, em especial a Biodiversidade. Sublinha-se a inovação das curtas-metragens recebidas no FIIN’21 que foram adaptadas a diferentes faixas etárias: infantil, júnior e juvenil.

Numa época em que a temática do Ambiente é cada vez mais uma presença no nosso quotidiano, e reconhecendo a imagem como um meio eficaz de transmitir uma mensagem, é imperativo sensibilizar os mais jovens para os graves problemas ambientais que o planeta enfrenta.

Estas sessões contam com pequenos filmes, produzidos a nível nacional e internacional, que explanam temas como a poluição, as alterações climáticas, a perda da biodiversidade e a relação ambígua do Homem com o Ambiente. Este é mais um contributo para promover Vila Real como o Destino da Biodiversidade.